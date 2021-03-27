موظفوا اجازة الاربع سنوات يطالبون بتمديد اجازتهم لسنة خامسة اسوة باقرانهم

2021/03/27 | 11:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النو رنيوز/ بغدادتقدم عدد من موظفي الوزارت، اليوم السبت، بطلب الى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية بخصوص اجازة الاربع سنوات، لشمولهم بسنة خامسة من الاجازة وتضمينها ضمن الموازنة العامة لهذا العام وتنشر النور نيوز نص الطلب المقدم من الموظفين.الى رئاسة مجلس النواب العراقيالى السادة اعضاء ( اللجنة المالية) المحترموناقر مجلس النواب الموقر في موازنة عام …

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