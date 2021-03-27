تسجيل اكثر من 100 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2021/03/27 | 11:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل اكثر من 100 اصابة في كورونا بمحافظة ذي قار.وقال المصدر، ان “مجموع عدد الفاحصين لفايروس كورونا لليوم السبت بلغ 387 شخصا”.واضاف ان “101 منهم ثبت اصابته بالفايروس فيما كانت نتيجة 286 منهم سالبة اي غير مصابين”

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