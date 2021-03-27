التثوّر، و الثورجية - نادية خلوف

2021/03/27 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عندما أفقد الأمل أنكفئ إلى ذاتي ، أغادر العالم الطبيعي، و الافتراضي، لأنّ نفس القيود تكبّلني فيهما و لا أرغب بالشّعور بالإهانة، أو الاضطهاد.



لدي باب واسع أدخل منه إلى محراب العزلة الطوعية، أنعم به بالحرّية، ونظافة ذهني من القيل و القال.



كأنني لم أعش بينهم ، و لم أختبر تنمّرهم! أسأل نفسي كل يوم : هل يوجد فكر تنويري؟ يأتي الجواب: لا .



ليس في بلاد العرب أوطاني لا يفكرون ، بل يتناقلون الكلام ......





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