بعد سنة من إعلان الحجر الصحي آذار/مارس 2020/2021 - الطاهر المعز

2021/03/27 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز الجائحة فرصة الرأسمالية لإعادة هيكلة الإقتصاد العالميأم فرصة لإرساء أُسُس نظام عادل أزمات متتالية، من 2008 إلى 2020: عند تعميم الحجر الصحي، بسبب انتشار جائحة "كوفيد - 19"، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية، في آذار/مارس 2020، توقفت العديد من القطاعات الإقتصادية، وتوقف مئات الملايين من العاملين عن العمل، بقرار فَوْقِي، ليبقى معظمهم بدون دخل، خاصة العاملون بعقود هشة ......





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