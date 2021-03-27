أكثر من 7 مليار دولار دفعها العراق لإيران مقابل استيراد بضائع خلال العام الماضي

2021/03/27 | 11:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، تسجيل الحجم التجاري 145.7 مليون طن بقيمة 73 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، حيث حل العراق في المرتبة الثانية.

وأوضح ” مهدي مير اشرفي” في لقاء صحفي، أن صادرات السلع في السنة المنتهية بلغت 112 مليون طن بقيمة 34.256 مليار دولار وكان أهمها البنزين والغاز الطبيعي والبولي اثيلين والبروبان ومنتج الفستق.

وأشار أن الصين تصدرت قائمة الاسواق المستوردة بـ 26.6 مليون طن بقيمة 8.9 مليار دولار وحل العراق ثانيا بـ 25.6 مليون طن بقيمة 7.3 مليار دولار والامارات ثالثا بـ 15.2 مليون طن بقيمة 4.6 مليار دولار وتركيا رابعا بـ 6.3 مليون طن و2.5 مليار دولار وافعانستان خامسا بـ 7 ملايين طن و2.2 مليار دولار.

وأضاف أن اجمالي صادرات ايران للصين والعراق والامارات وتركيا وافغانستان بلغ 25.7 مليار دولار.

من جهة ثانية أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية بلوغ الواردات 34.4 مليون طن بقيمة 38.4 مليار دولار، واستحواذ السلع الاساسية على 23.1 مليون طن من هذا الاجمالي.

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