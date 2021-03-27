تعرف على اسعار الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية

2021/03/27 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، السبت استقرارا مع توقف البورصة العراقية عن التداول بسبب جظر التجوال.

الاسعار في بغداد وباقي المحافظات:

سعر البيع 144.500 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء 144.250 دينار مقابل كل 100 دولار.

الاسعار في محافظات اقليم كوردستان

سعر البيع 145.000 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء 144.500 دينار مقابل كل 100 دولار

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