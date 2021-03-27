الرافدين يطلق رواتب مديريات التربية عبر البطاقة الإلكترونية

2021/03/27 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إطلاق رواتب مديريات التربية في بغداد والمحافظات.وقال المصرف لـ”المركز الخبري الوطني” إنه “يعلن توزيع رواتب مديريات التربية في بغداد والمحافظات”.وأضاف أن “عملية توزيعها عبر البطاقة […]

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