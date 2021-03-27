صور من حملة التطعيم: المتحدث باسم وزارة الصحة يتلقى لقاح ’كورونا’

2021/03/27 | 12:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تلقى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، السبت، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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ونشر البدر صورا على صفحته الشخصية في موقع "فيس بوك" تابعها "ناس"، (27 آذار 2021) عن تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية في العاصمة بغداد.

وأكد وزير الصحة حسن التميمي، السبت، استعداد الوزارة لحملة تطعيم المواطنين بلقاح "استرازنيكا" في المراكز الصحيَّة ببغداد والمحافظات بعد وصول أوَّل دفعة منه مؤخراً عبر مرفق "كوفاكس".

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (27 آذار 2021)، إنَّ "الوزارة تسلَّمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس البالغة 336 ألف جرعة بعد تجهيز المبالغ الماليَّة اللازمة لتوفيره".

وأشار التميمي إلى أنَّ "اللقاح آمن وفعال ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالميَّة"، داعياً المواطنين المشمولين باللقاح إلى التسجيل من خلال المنصة الإلكترونيَّة لتثبيت معلوماتهم الخاصة، وبعدها يتم إرسال رسالة عبر هواتفهم لإشعارهم بزمان ومكان تلقّي اللقاح مع منحهم هويَّة خاصة بتسلّمه كجرعة أولى وتثبيت موعد آخر لتسلّم الجرعة الثانية".

وأضاف التميمي أنَّ "هناك دفعات أخرى من اللقاحات ستصل تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة من تعاقدات الوزارة البالغة 20 مليون جرعة عن طريق مرفق كوفاكس وشركتي سينوفارم الصينيَّة وفايزر الأميركية، وسيتم توزيعها بين المؤسسات والدوائر الصحيَّة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل عادل ومجاناً بين المواطنين من الفئات المستهدفة واعتباراً من اليوم السبت".

ولفت إلى "تخصيص 660 منفذاً في بغداد والمحافظات خاصة بصرف اللقاحات بإشراف دائرة الصحة العامة".

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