2021/03/27 | 12:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انهيار مبنى سكني، فجر السبت، في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة إلى 8 حالات وفاة و25 مصاب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 وفيات و29 مصابا في حادثة انهيار مبنى جسر السويس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 وفيات و29 مصابا في حادثة انهيار مبنى جسر السويس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).