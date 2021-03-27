2021/03/27 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 8885 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مع تراجع هذا المؤشر لليوم الثاني على التوالي، فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة أيضا إلى 387 من 405 أمس.وبلغت الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في البلاد 4 ملايين و510744 حالة، منها 97404 حالات وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 8885 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 8885 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).