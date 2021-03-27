اللجنة المالية تضع الصياغات النهائية على مشروع الموازنة

2021/03/27 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عقت اللجنة المالية، السبت، اجتماعا جديدا لوضع الصياغات النهائية على مشروع الموازنة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "اللجنـــة الماليــــة تعقد اجتماعاً لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

وبحسب البيان، "حضر الاجتماع وزراء كل من المالية، والنفط، والتخطيط، والكهرباء، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي".

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