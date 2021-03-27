2021/03/27 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن تشكيل فرق رقابية لمتابعة تجهيز المواد التموينية لحصة رمضان، مبينة ان تلك اللجان سترفع تقارير يومية عن اجراءات عملها.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في بيان ، انه “تم تشكيل فرق رقابية للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز على مدار اليوم ويكون عملها مراقبة وتدقيق انسيابية تجهيز المواد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تشكل فرق رقابية لمتابعة تجهيز المواد التموينية لحصة رمضان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تشكل فرق رقابية لمتابعة تجهيز المواد التموينية لحصة رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).