2021/03/27 | 12:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف منزل رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).