دولة القانون تعلق على استخدام العلم العراقي القديم باجتماع وزاري

2021/03/27 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا ائتلاف دولة القانون، السبت، الى التحقيق في استخدام العلم العراقي القديم على طاولة المحادثات بين الوفدين العراقي و الاردني برئاسة وزيري زراعة البلدين في العاصمة الاردنية.

وقال النائب عن الائتلاف خلف عبد الصمد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 آذار 2021)، اننا "ندعو وزارتي الخارجية و الزراعة الى التحقيق في هذا الانتهاك لرمز السيادة الوطنية و هو العلم العراقي، و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".

واضاف البيان، انه "في حال ثبت تقصير الجانب الاردني فعلى الخارجية العراقية اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة".

اعلنت وزارة الزراعة الاردنية، السبت، وقوع خطأ بروتوكولي في واقعة وضع العلم العراقي السابق في اجتماع بين وزيري الزراعة الاردني والعراقي.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الاردنية الرسمية "بترا"، إن "معلومات وردت لها حول وقوع خطأ بروتوكولي خلال اللقاء الذي عقد يوم الخميس، بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره العراقي المهندس محمد الخفاجي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل ازالتها حسب التعديل الأخير".

وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة الاردنية، أن "الخطأ غير مقصود"، والمملكة تحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي مزدهر".

وكان وزير الزراعة محمد الخفاجي قد اعلن في وقت سابق، انه "فوجئ" بوجود العلم العراقي السابق، قبيل ابرام عقد مع نظيره الاردني خالد الحنيفات، مشددا على انه رفض التوقيع واشترط ازالته ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع".

وحمل الخفاجي في بيان، "السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الاردن، مسؤولية هذا الخطأ"، لكنه طالب الجانب الاردني "باعتذار عما حصل".

جدير بالذكر انه عقب الإطاحة برئيس النظام السابق صدام حسين في 2003، جرى تغيير العلم العراقي بإزالة النجوم الثلاث منه.

N.A

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