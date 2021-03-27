أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم السبت

2021/03/27 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، "أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم السبت .بغداد - بورصة الكفاح144,250السعر في الصيرفات 143,750144,750

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