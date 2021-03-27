اللجنة المالية: هنالك ارادة لا تريد للموازنة ان تمر داخل قبة البرلمان

2021/03/27 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، السبت، ان هنالك ارادة لا تريد للموازنة ان تمر داخل قبة البرلمان، فيما اشار الى ان العملية معقدة وتحتاج الى عدة جلسات بغية تمرير العقبات.وقال كوجر في حديث صحفي، ان "مجلس النواب الان أمام مجموعة أزمات داخل الموازنة لم يتم حلها، وهنالك ارادة لاتريد اصلا لهذه الموازنة ان تمرر"، مبينا ان "هنالك تناقضات بالمواقف فمن جهة هنالك اطراف لا تريد تمريرها ومن جهة اخرى فان الموازنة منذ بدايتها كانت مليئة بالافخاخ والنقاط الخلافية التي دار حولها الجدال الكثير".واضاف كوجر، ان "مازاد الطين بله هو وجود مطالبات من البعض في أمور هي ليست من صلاحية مجلس النواب، او حتى من صلاحية اللجنة المالية البرلمانية و يتمسكون بمواقفهم بانه لا تصويت على الموازنة دون تمرير تلك المطالب"، لافتا الى ان "العملية معقدة وتحتاج الى عدة جلسات بغية تمرير العقبات".

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