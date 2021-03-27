بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة المناخ الافتراضية

2021/03/27 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا 40 من قادة العالم لحضور قمة افتراضية حول المناخ، سيستضيفها يومي 22 و23 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "قمة القادة حول المناخ" سوف "تؤكد على الضرورة الملحة - والمزايا الاقتصادية - للعمل المناخي الأقوى".

وفقًا للبيت الأبيض، ستعلن الولايات المتحدة عن هدفها للانبعاثات لعام 2030 كمساهمتها الجديدة المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس بحلول موعد القمة.

ومن بين المدعوين 17 دولة مسؤولة عن ما يقرب من 80٪ من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الصين وروسيا.

كما دعا بايدن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عن منطقة الشرق الأوسط.

وقال بايدن للصحفيين، الجمعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعلمان أنهما مدعوان" للانضمام إلى محادثات المناخ.

PUKmedia / وكالات

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