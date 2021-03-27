القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في صلاح الدين

2021/03/27 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم السبت، القبض على متهم بحيازة المخدرات في محافظة صلاح الدين.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز اللواء الثالث - فرقة الرد السريع وبجهود استخبارية متميزة القت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة (٢٨) مخدرات، وضبطت معه بندقية ورمانة يدوية في قضاء آمرلي شرق محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان انه "تم تسليمه الى جهة الطلب".

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