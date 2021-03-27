2021/03/27 | 13:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة أمنية تقتحم "ملاذاً للإرهابيين" في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت (27 آذار 2021)، ضبط حبوب مخدرة وأسلحة وأعتدة ووثائق في وكر لتنظيم "داعش" في صحراء الرطبة غربي محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، إن "معلومات استخبارية أشارت إلى وجود وكر للدواعش في منطقة الصكار - عامج شمال شرق الرطبة في عمق الصحراء يتكون من ثلاث غرف متداخلة محفور بتل صخري ويعتبر ملاذاً لإرهابي الداخل والخارج".

وأضافت، أنه "تم على إثر المعلومات التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى والأفواج الثانية والثالثة للواء المشاة 53 بمداهمة الوكر وضبطت بداخله سلاح Bkc مع 250 اطلاقة له، وبندقيةAK، بالإضافة إلى حبوب مخدرة ومواد إعاشة وأرزاق وأواني طبخ وأدوية وماء وأغطية ودراجة نارية، في حين قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المضافة والمواد تدميرا كاملاً".

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