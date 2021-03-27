مواقف الحزب الشيوعي العراقي إزاء القضية الفلسطينية - كاظم حبيب

2021/03/27 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب [دور عصبة مكافحة الصهيونية في مكافحة النشاط الصهيوني بالعراق] الفهرست الفصل الأول: مواقف الحزب الشيوعي العراقي إزاء القضية الفلسطينية الفصل الثاني: موقف يهود العراق وعصبة مكافحة الصهيونية من قضية فلسطين والتقسيم الفصل الثالث: قانون إسقاط الجنسية العراقية عن يهود العراق.



أذار/مارس 2021 بدلاً من المق ......





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