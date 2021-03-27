هل يخاف النظام المغربي الجواز الامريكي / صدور احكام تثير الشكوك بسبب الارتباك . - سعيد الوجاني

2021/03/27 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني أسدل الستار عن محاكمة المواطن الأمريكي ، الذي تعرض للاختطاف من المطار ، عندما نزل في مطار الرباط سلا .



وكالمعتاد في مثل هذه الحالات ، سيق به الى مختلف مخافر البوليس السياسي ، ومن هذه المخافر ، سيق به الى سجن عكاشة الذي عرف مآسي إنسانية ، تعجز هوليود الامريكية عن تمثيلها ، كجميع المآسي التي تعرفها ، وعرفتها سجون النظام المغربي ، الذي اصبح في دوامة ، وفي ارتباك في امره ، بسبب الحصلة التي سقط فيها حي ......





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