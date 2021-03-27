الكاظمي: العراق لا يحتاج الى قوات اجنبية على الارض لكنه بحاجة الى الغطاء الجوي الدولي

2021/03/27 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، عن ملف القوات الأجنبية، كاشفا عن سعي أطراف لعرقلة محاربة الفساد.وقال الكاظمي، في تصريح متلفز، إن “العراق ليس بحاجة إلى تواجد قوات أجنبية على الأرض”.وأضاف، أن “البلاد بحاجة إلى دعم دولي … Readmore

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