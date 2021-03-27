العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن حظر التجوال

2021/03/27 | 13:06 - المصدر: NRT عربية

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اعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، السبت، عن تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال.

وقال الخفاجي في بيان تلقى NRT عربية ،نسخة منه ،(27 اذار 2021) انه "تقرر تمديد العمل بباجات الاستثناء الخاصة بحظر التجوال" مبينا ان "التمديد سيكون لغاية الاول من نيسان المقبل".

واضاف ان "المرور العامة تتوجه بعدم محاسبة حاملي باجات الاستثناء من حظر التجوال".

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