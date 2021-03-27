الكمارك الإيرانية: العراق ثاني أكبر المستوردين للسلع الإيرانية

2021/03/27 | 13:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف رئيس مصلحة الكمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي، اليوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية للدول المستوردة بقيمة مالية بلغت 7.3 مليار دولار.وقال أشرفي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إيرانية، أن “صادرات السلع في السنة المنتهية بلغت 112 مليون طن بقيمة 34.256 مليار دولار وكان أهمها البنزين والغاز الطبيعي والبولي اثيلين والبروبان […]

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