مصرع 5 سودانيين إثرغرق عبارة بينهم مسؤولين أمنيين

2021/03/27 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة سودانيين مصرعهم فيما نجي ستة أخرون إثر غرق عبارة كانت تقلهم من منطقة حلفا شمالي السودان باتجاه معبر أرقين، للمشاركة في استقبل وزير الداخلية الذي يزور المنطقة.

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