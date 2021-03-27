مورينيو يساوي نفسه مع مسؤولي وكالة ناسا بالرد على الانتقادات

2021/03/27 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لطالما ما أثار البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي الجدل في طريقة ردوده وتعامله مع الانتقادات، لكنه كشف أخيرا طريقته في مواجهة انتقادات أسلوب لعبه.وقال مورينيو، خلال حدث نظمه أحد رعاة ناديه الإنجليزي، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “أحصل على قوتي من نفسي، وبشكل أساسي من الأشخاص الذين أحبهم، وأعرف […]

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