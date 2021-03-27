2021/03/27 | 13:23 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البحرية الامريكية : سنساعد في تعويم سفينة الحاويات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 13:23.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرية الامريكية : سنساعد في تعويم سفينة الحاويات) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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