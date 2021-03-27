خبير: المشرق الجديد يخدم العراق اقتصاديا

2021/03/27 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خبير اقتصادي ان مشروع المشرق الجديد الذي سيضم العراق والاردن ومصر سيكون له مردود اقتصادي على البلاد.

وقال همام الشماع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت، "هذه الدول الثلاث كانت في تكتل سمي بالاتحاد العربي وكان في زمن صدام تكتل يضم العراق والاردن ومصر واليمن، وكان الاساس سياسيا" مضيفا "اعتقد لا يزال الاساس سياسيا في تكتل العراق والاردن ومصر، فالظروف السياسية عادت من جديد لتجمع هذه الدول الثلاث في مواجهة ضغط سياسي واقتصادي من دول الجوار للعراق بشكل عام وايران بشكل خاص".

واشار الشماع الى ان "العراق يريد ان يعيد التوازن في علاقاته الخارجية مع دول الجوار بحيث يعود الى كتلة تعطيه دفعا وقوة اقتصادية وسياسية اكبر من السابق".

وشدد الشماع على ان "المشرق الجديد سيكون له مردود اقتصادي على العراق وخصوصا ربط البصرة بميناء العقبة الاردني ومنه الى مصر، يعني جعل النفط العراقي حلقة الوصل بين هذه البلدان، بالمقابل مصر بما لديها من قدرات عملية وشركات قادرة على البناء والاستثمار، وممكن ان تخدم العراق، ومصر لديها بنية تحتية في الانتاج الزراعي والصناعي ومن الممكن ان تعيد التوازن التجاري بين العراق ودول الجوار".

واستبعد الشماع انضمام السعودية ودول خليجية للتكتل في الوقت الراهن قائلا "لا شك ان دول الخليج وعلى رأسها السعودية هي التي تدفع باتجاه تشكيل هذا التكتل الثلاثي، تقف وراءه وتدعمه اما تنظم له فهذا ممكن لكن هناك عداء سافر من بعض الجهات السياسية في العراق للسعودية، ولذلك هي تحاول ان تكون خلف الكواليس في هذه المرحلة".

PUKmedia / خاص

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