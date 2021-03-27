2021/03/27 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام صالون الصفحة التاسعة في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل ندوة اليوم السبت بعنوان (انهيار الايديولوجية) لعضو برلمان كوردستان كاروان كزنيي.

الندوة حضرها عدد من المثقفين والاكاديميين، حيث تحدث المحاضر عن كتابه الصادر حديثا، وقام بتعريف الايدلوجية ومفهومها، مؤكدا بالقول "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بحجم حدث كورونا، لكن الصدمة الفكرية والآيديولوجية كبيرة، فلقد ماتت العولمة الليبرالية القائمة على مبدأ التجارة المرنة وعفا عليها الزمن كحل لجميع المشاكل فيما الحاجة إلى التفكير الاستراتيجي تفرض نفسها على نطاق المجتمعات الجديدة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى نموذج سياسي جديد وهو ما ينبغي ابراز أهمية هذه التحولات وإبراز ان التاريخ بيّن باستمرار أن انتشار الأوبئة الفتاكة والنكبات العالمية، لكن يبقى كل ذلك للبشر أنفسهم وهم يختارون ايدلوجية التغيير، وكما نؤكد هنا أن انهيار الايدلوجية وكما قلنا جاء نتيجة ما قام به اصحاب الايدلوجيات بنشر أمراض مثل الإيدز والطاعون وكورونا آخر اختراع لحرب الايدلوجية أو نهايتها.

وتطرق الى حروب القرن مثل القاعدة وداعش وسقوط الديكتاتوريات الايدلوجية ما مثله صدام احد أركان الديكتاتوريات المنحرفة وتناول فضلا عن ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وايديولوجية أمريكا في خطابها السياسي في علاقتها مع دول العالم.

وفي نهاية الندوة جرت مداخلات من قبل الحضور وقام المحاضر بالرد على جميع تلك المداخلات، وبختام الندوة قام المحاضر بتوقيع الكتاب وتوزيعه على الحضور.

PUKmedia / زيد محمود

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالون الصفحة 9 يقيم ندوة عن انهيار الايديولوجيات ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالون الصفحة 9 يقيم ندوة عن انهيار الايديولوجيات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).