2021/03/27 | 13:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني يعلن ادراج مبالغ الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش في الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/27 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يعلن ادراج مبالغ الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش في الموازنة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يعلن ادراج مبالغ الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).