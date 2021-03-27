2021/03/27 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن هنالك إقبالا من قبل المواطنين على لقاح كورونا.وقالت المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “وزارة الصحة والبيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: إقبال جيد على لقاح كورونا من المواطنين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: إقبال جيد على لقاح كورونا من المواطنين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: إقبال جيد على لقاح كورونا من المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).