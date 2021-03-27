2021/03/27 | 13:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الأعلام الأمني يوم السبت عن مقتل أحد "أبرز وأخطر" تجار المخدرات في العاصمة بغداد,

وقالت الخلية في بيان، إن عناصر جهاز الأمن الوطني نفذوا "عملية فجر اليوم السبت، للقبض على احد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد.

ووفقا للبيان فإن "هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم المحياوي) وإصابة آخر" .

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