2021/03/27 | 13:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن كتلة الفتح عدي شعلان ابو الجون، البوم السبت، وزارة التجارة المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية وخصوصا زيت الطعام.وقال ابو الجون ان “السوق المحلية تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية وبالأخص … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: وزارة التجارة تتحمل بشكل كامل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وخصوصاً زيت الطعام) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: وزارة التجارة تتحمل بشكل كامل ارتفاع اسعار المواد الغذائية وخصوصاً زيت الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).