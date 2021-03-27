2021/03/27 | 13:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

7 مشاهدة

افاد مصدر امني في شرطة الديوانية، السبت، بان رجلا قتل ابنته البالغة من العمر 22 عاما في مركز المحافظة، ومن ثم فر هاربا الى محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (27 آذار 2021)، ان "رجلا اقد على قتل ابنته ذات 22 عاما، ووضعها في حفرة لمدة 3 ايام في مركز محافظة الديوانية"، مشيرا الى انه "فر هاربا الى محافظة كربلاء".

واضاف، ان "مفارز شعبة مكافحة اجرام الجانب الصغير في الديوانية بالتعاون مع مكافحة اجرام كربلاء وبعد وضع خطه محكمة فضلا عن جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة، تمكنت من القاء القبض على المتهم بالقتل"، مشيرا الى انه "اعترف أثناء التحقيق بقتل ابنته بسبب خلاف عائلي".

واوضح المصدر، انه "قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق الماده (406)، واحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم قتل ابنته بظروف غامضة في محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم قتل ابنته بظروف غامضة في محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).