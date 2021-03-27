2021/03/27 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل تاجر مخدرات في العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، إنه “تمت الاطاحة باحد ابرز واخطر تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة بغداد”.وأوضحت الخلية، أن “هذا المجرم اقدم على مواجهة القوة المنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أسفر الحادث عن استشهاد الضابط (سلمان داود كاظم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الاشتباك الذي أطاح بأحد أكبر تجار المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الاشتباك الذي أطاح بأحد أكبر تجار المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).