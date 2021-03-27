الصحة تسجل إقبالاً من المواطنين على استلام لقاح كورونا

2021/03/27 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل إقبال من المواطنين على استلام لقاح كورونا.وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت إقبالاً جيداً من قبل المواطنين بالتوجه لاستلام اللقاح".وأعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي وصول أول وجبة من لقاح آسترازينيكا الى العراق، فيما جددت دعوتها للمواطنين الى التسجيل على اللقاح عبر التطبيق الالكتروني.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أول وجبة من لقاح آسترازينيكا وصلت إلى العراق بواقع 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعاً"، مبيناً أن "هذا اللقاح تم التعاقد عليه مع مرفق كوفاكس وبإشراف منظمة الصحة العالمية".وأضاف أن "العراق تعاقد على لقاح سينوفارم الصيني بواقع 2 مليون جرعة وسبوتنيك V الروسي بمليون وفايزر بـ3 ملايين".وجدد البدر دعوته للمواطنين الى "التسجيل عبر التطبيق الالكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة لضمان الحصول على اللقاح، حيث تصل رسالة نصية على الهاتف لتحديد الزمان والمكان لأخذ اللقاح".

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