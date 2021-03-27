أول محافظة عراقية تضبط ’متلاعبين’ بأسعار المواد الغذائية وتقاضيهم (صور)

2021/03/27 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ضبط عدد من المتلاعبين بأسعار البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021) إنه " تم مسك عدد من المتلاعبين بأسعار البضائع وذلك لتحقيق أرباح مضاعفة لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون ".

وأوضح البيان، "جاء هذا التصريح الصحفي خلال جولة ميدانية للمحافظ برفقة الأمن الاقتصادي في أسواق الجملة بحي القدس لمعرفة الأسعار الرسمية بالجملة ومن ثم التنقل في أسواق مركز النجف وقضاء الكوفة وبعض الأحياء للمقارنة بين أسعار الجملة والمفرد".

وبحسب البيان، أشار الياسري إلى أن "الحفاظ على أسعار المواد الغذائية هي في غاية الأهمية لأنها تدخل في صلب الأمن المجتمعي والاستقرار".

وأكد محافظ النجف أن "هناك من يحاول العبث باستقرار المجتمع واستغلال تغيير سعر صرف الدولار لتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المواطن الفقير".

ووجه الياسري جهاز الأمن الاقتصادي بـ"تكثيف جولاته التفقدية على الأسواق لمحاسبة كل من يتلاعب بأسعار المواد الغذائية للحد من المنتفعين واستغلال المواطنين وإقبالهم على شراء المواد الغذائية استعداد لقدوم شهر رمضان المبارك".

ولفت إلى "تشكيل لجنة عليا من الأمن الاقتصادي والجهات ذات العلاقة المختصة لمتابعة الأسعار وتوحيدها في عموم المحافظة المركز والاقضية والنواحي".

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