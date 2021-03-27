بعد استغاثتها بالمرجعية وهي في وضع صحي حرج.. الشيخ الكربلائي يوجه بتشكيل فريق طبي لإنقاذ حياة فتاة من بعقوبة والتكفل بعلاجها

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجاب ممثل المرجعية الدينية العليا

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

لنداء فتاة من اهالي قضاء بعقوبة في

محافظة ديالى تبلغ من العمر (23) عاما بعد

لحظات من استغاثتها با

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