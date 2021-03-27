2021/03/27 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأعلام الأمني، اليوم

السبت، عن قتل أحد "أبرز وأخطر" تجار

المخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن عناصر جهاز الأمن الوطني

نفذوا عملية فجر اليوم السبت، ل

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