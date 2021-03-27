الغانمي يدعو أصحاب المحال إلى عدم رفع الأسعار أو احتكار المواد

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الداخلية عثمان الغانمي أصحاب المحال التجارية إلى عدم احتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها.

وشدد الغانمي خلال جولة ميدانية شملت عددا من مناطق الكرخ والرصافة على ضرورة تعاون الجميع وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد الغذائية أو احتكارها مشيرا الى أن القيام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون فيما لفت الى أهمية تطبيق إجراءات الحظر الوقائي للحد من تفشي جائحة كورونا.

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