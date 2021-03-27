مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة العراقية بإعلان حالة الطوارئ الانسانية

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الانسان الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية من أجل دعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن العراقي في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق واحتكار التجار لها سيزيد من نسبة من يعيشون تحت مستوى خط الفقر في البلاد، داعيا الحكومة الى التدخل الفوري لإنهاء أزمة الأمن الغذائي وإعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.

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