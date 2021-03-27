الولايات المتحدة تحجب مواقع إلكترونية تابعة لكتائب “حزب الله” العراقية

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل الأميركية، عن مصادرتها لمواقع إلكترونية لاستخدامهما بشكل غير قانوني من قبل كتائب حزب الله العراقية.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي لمنطقة شرقي فرجينيا، راج باريك إن الإنترنت يجب ألا يُستخدم كأداة تجنيد للمنظمات الإرهابية للترويج للتطرف العنيف ونشر خطاب الكراهية الخاص بهم.

من جهته قال المسؤول في مكتب الصناعة والأمن، كيفن كورلاند، إن تعطيل المنظمات الإرهابية الأجنبية وجهودهم لاستخدام البنية التحتية السيبرانية الأميركية لإلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

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