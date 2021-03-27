القبض على عدد من ’’المتلاعبين بالأسعار’’ في النجف

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم السبت (27 آذار 2021)، مسك عدد من المتلاعبين بأسعار البضائع واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وقال الياسري في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن "الحفاظ على أسعار المواد الغذائية أمر في غاية الاهمية، لأنه تدخل في صلب الامن المجتمعي والاستقرار".وأشار إلى أن "هناك من يحاول العبث باستقرار المجتمع واستغلال تغيير سعر صرف الدولار لتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المواطن الفقير".

ووجّه الياسري، "جهاز الامن الاقتصادي بتكثيف جولاته التفقدية على الأسواق، لمحاسبة كل من يتلاعب بأسعار المواد الغذائية، للحد من المنتفعين واستغلال المواطنين، وإقبالهم على شراء المواد الغذائية استعداد لقدوم شهر رمضان المبارك".

ووفقاً للبيان، أكد الياسري "تشكيل لجنة عليا من الامن الاقتصادي والجهات ذات العلاقة المختصة لمتابعة الاسعار وتوحيدها في عموم المحافظة، المركز، والأقضية، والنواحي".

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