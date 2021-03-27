الكاظمي: الأمة العربية ممزقة والتعاون الاقتصادي يمكن أن يقلل من مشاكل المنطقة

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان الأمة العربية ’’ممزقة’’ والتعاون الاقتصادي يمكن أن يقلل من مشاكل المنطقة.وقال الكاظمي في حوار مع عدد من الصحفيين العرب: "يمكن أن يكون هناك مشرق جديد نواته البلدان الثلاثة"، مبيناً أن "السياسة أدخلت العراق في دوامات سنين طويلة، مضيفاً "اليوم عندما تكون مصالح اقتصادية هي العنصر الرئيس في استراتيجية التعاون تقل المشاكل".

يتبع.



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