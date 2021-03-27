الكاظمي: العراق لن يكون يمناً آخر ونعمل على جعله ساحة للالتقاء والسلام

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (27 آذار 2021)، أن العراق لن يكون يمناً آخر، فيما أشار إلى إلى جعل البلاد ساحة للالتقاء والسلام.

وقال الكاظمي، في حديث مع مجموعة من الصحفيين، إن "الحكومة تعمل على جعل العراق لأن يكون ساحة يكون ساحة للقاء والسلام وألا يكون ساحة لتصفية الحساب".

وأضاف: "لن نسمح أن يكون العراق ساحة للحرب ونحتاج ان نتعلم من تجربة اليمن"، مؤكداً أن "العراق لن يكون يمناً آخر ولن نسمح أن يكون مثل اليمن".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "البعض حاول أن يجعل العراق ساحة للخلافات الإقليمية والدولية وقمنا بمحاربة تلك المحاولات".

ولفت الكاظمي، إلى أنه "يجب أن نبحث عن حلم عراقي جديد يؤسس لمفهوم الدولة والمواطنة مع مساواة لجميع العراقيين أمام القانون".

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