الخارجية تعلن بدء مشاورات تحديد موعد جديد للقمة الثلاثية

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الخارجيّة، بدء مشورات تحديد موعد جديد لانعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن.وذكر بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “ونتيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم”.وأضاف “إذ نُجدّدُ التعازي لحكومةِ …

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