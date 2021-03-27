بالصور.. تحرر حدث من سجن والده بعد تقييده بسناسل لـ 6 اعوام

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبناء على معلومات دقيقة تمكنت مديرية شرطة محافظة ذي قار وبجهود قسم شرطة الحسن المجتبى ( ع ) اليوم الخميس الموافق 25 آذار الجاري باجراء واستجابة سريعة من تحرير الحدث ( أ .ر .ع ) البالغ من العمر 16 عاما يسكن ناحية الطار.واضاف البيان الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه ان …

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