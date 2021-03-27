ضجة واسعة في العراق.. الاردن يضع ’علم صدام’ في لقاء رسمي!!

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وضع الاردن العلم العراقي القديم الذي كان معتمدا في زمن نظام "صدام" البائد على طاولة المحادثات خلال لقاء رسمي جمع وزيري زراعة البلدين، موجه غضب ك...

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