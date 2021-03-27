الحشد الشعبي فی العراق يصد تعرضا لـ”داعش” في ديالى

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق، الیوم السبت، عن صد تعرض لتنظيم “ داعش” الاجرامي شمال شرق محافظة ديالى....

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