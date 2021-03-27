الحداد يناقش قانون الموازنة في العراق مع عدد من الوزراء

2021/03/27 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في العراق بشير الحداد، اليوم السبت، اجتماعاً بحضور عدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة....

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